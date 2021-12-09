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Прокуратура вимагає суворішого запобіжного заходу для водія, підозрюваного у наїзді на 11-річну дитину
|Суспільство | 09-12-2021, 14:58
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|За процесуального керівництва прокурорів Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному громадянину Республіки Польщі у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Встановлено, що 1 грудня цього року на одній із вулиць міста Великі Мости підозрюваний, перебуваючи за кермом вантажівки, здійснив наїзд на 11-річну дитину, яка переходила пішохідний перехід, після чого покинув місце події. Малолітнього потерпілого було госпіталізовано у реанімаційне відділення.
Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, водія вдалося виявити та затримати у Волинській області, неподалік від державного кордону України.
Суд відмовив у задоволенні клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав – особисте зобов’язання. Наразі прокурори подали апеляційну скаргу на вказане рішення суду.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
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