Прокуратура вимагає суворішого запобіжного заходу для водія, підозрюваного у наїзді на 11-річну дитину Суспільство | 09-12-2021, 14:58 0 130 За процесуального керівництва прокурорів Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному громадянину Республіки Польщі у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).



Встановлено, що 1 грудня цього року на одній із вулиць міста Великі Мости підозрюваний, перебуваючи за кермом вантажівки, здійснив наїзд на 11-річну дитину, яка переходила пішохідний перехід, після чого покинув місце події. Малолітнього потерпілого було госпіталізовано у реанімаційне відділення.



Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, водія вдалося виявити та затримати у Волинській області, неподалік від державного кордону України.



Суд відмовив у задоволенні клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав – особисте зобов’язання. Наразі прокурори подали апеляційну скаргу на вказане рішення суду.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду



