Місцеві бюджети Львівщини поповнились з початку року на понад 19 млн грн збором за місця для паркування транспортних засобів з юридичних осіб Суспільство | 09-12-2021, 15:00 0 80



Протягом січня – листопада 2021 року по збору за місця для паркування транспортних засобів з юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівської області надійшло понад 19 млн грн, що складає майже 150 відс індикативу (майже 13 млн гривень). Порівнюючи з аналогічним періодом 2020 року (12,3 млн грн) надходження збільшилися майже на 7 млн гривень. Протягом листопада поточного року надійшло понад 2 млн грн, це майже на 1 млн грн більше ніж у минулому році.



Слід зазначити, що ставки збору за паркування транспортних засобів встановлюються за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075% мінімальної зарплати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (пп. 268-1.3.1 ПКУ) – у 2021 році це – 4,50 грн (6000 грн × 0,075%), у 2022 році ставка збільшиться і складатиме 4,875 грн (6500 грн × 0,075%).











