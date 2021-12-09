Довічне позбавлення волі за умисне вбивство – розкрито справу 18-річної давнини Кримінал | 09-12-2021, 15:08 0 62









Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 53-річного громадянина України, якого обвинувачували в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).







Встановлено, що у грудні 2003 року близько 07 год ранку у гміні Образув Свєнтокшинського воєводства Сандомирського повіту Республіки Польща, на території складський приміщень обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з громадянином Польщі взяв молоток та наніс ним численні удари в голову, тулуб та кінцівки потерпілого. Внаслідок чого останній помер на місці.







У судовому засіданні фігурант свою вину у вчиненому злочині визнав повністю.







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним, врахував тяжкість злочину та, враховуючи невідбуте покарання за попереднім вироком, яким він засуджений за вчинення умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, призначив остаточне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.



Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в суді апеляційної інстанції.











