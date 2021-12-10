Депутати Львівської обласної ради зустрілися з делегацією уряду Хорватії Суспільство | 09-12-2021, 23:40 0 109 9 грудня Львівщину відвідав Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович. У складі іноземної урядової делегації до Львова також прибули Міністр територіального планування, будівництва та держмайна Дарко Горват, Міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман, Міністр економіки та сталого розвитку Томіслав Чоріч, Міністр освіти та науки Радован Фукс та інші.







У приміщенні Український Католицький Університет Андрей Пеленкович виступив з лекцією на тему «Future of Europe», оглянув студентські кампуси та поспілкувався з ректором Богданом Прахом Bohdan Prach

Згодом представники українських та хорватських бізнес-кіл, асоціацій, Львівської торгово - промислової палати зустрілися за круглим столом. В рамках зустрічі відбулася презентація промо-ролика про Львівщину, обговорення інвестиційного та експортного потенціалу регіону, основних соціально-економічних показників та розгляд теми щодо перспектив створення в області індустріальних парків. Підприємства, які працюють у сферах ІТ, сільського господарства, промисловості, туризму, енергетики та зацікавлені в інвестиціях презентували власні стратегії.

На зустрічі з політиком були присутні також голова комісії з питань міжнародного та міжрегіонального співробітництва Львівської обласної ради Наталія Галецька Nataliya Haletska та голова комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Юрій Раделицький

"Хорватія для українців є прикладом економічного розвитку та стимулювання експорту - наголосила Наталія Галецька, - Хорватський банк реконструкції і розвитку є державним банком, що забезпечує розвиток національної економіки, а також здійснює фінансування відновлення виробництва, сільського господарства і зовнішньої торгівлі. Ми запрошуємо хорватський бізнес на Львівщину та раді представити можливості підприємств Львівщини на виставках у Загребі та інших містах вашої держави".

Відтак Прем'єр-міністрові Республіки Хорватія вручили інвестиційний паспорт Львівщини.

У рамках візиту хорватська делегація відвідала історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар», Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Урядовці та громадськість поклали квіти до Стели хорватським воїнам, загиблим під час Першої світової війни та зустрілися з членами громадської організації «Українсько-Хорватська співпраця «Біла Хорватія».

Напередодні у Києві Прем’єр-міністр Республіки Хорватія з Президентом України підписали п’ять важливих документів, зокрема Декларацію щодо європейської перспективи України та план заходів на 2022-2023 роки для робочої групи між Україною і Хорватією