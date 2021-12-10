Росія відкинула пропозицію України про припинення вогню – ТКГ Суспільство | 10-12-2021, 07:40 0 154 На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Росія відкинула пропозиції України розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК), а також про повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня.



Джерело: ТКГ



Деталі: Українська сторона у ТКГ "з метою забезпечення сталого перемир'я" запропонувала розширити склад СЦКК "уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою)" як незалежною стороною.



Як повідомляють у ТКГ, РФ цю пропозицію категорично відкинула.



Крім того, "пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року" також була відкинута Російською Федерацією.



Що передувало: Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди.



Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.



Нагадаємо: Україна пропонує вжити низку конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне перемир’я", з метою виходу з "глухого кута" на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.