Прокуратура в апеляції домоглася ухвалення нового вироку Суспільство | 10-12-2021, 13:36 0 94



За принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок двом мешканцям Львівщини, яких засуджено за грабіж, вчинений повторно, групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України), до покарання у виді 4 років позбавлення волі кожному.



Слідством встановлено, а судом підтверджено, що в листопаді 2019 року у вечірній час неподалік АС № 2 міста Львова двоє чоловіків, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за корисні злочини, відкрито викрали мобільний телефон потерпілого. Відтак, поки один із фігурантів долав опір жертви, тримаючи його за ліве передпліччя, його спільник відібрав у останнього айфон.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів обласної прокуратури та скасував вирок суду першої інстанції, яким фігурантів було звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку кожному та ухвалив новий вирок, яким призначив кожному засудженому реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі.





Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури