З початку року від юридичних осіб Львівщини до місцевих бюджетів надійшло майже 14 млн грн туристичного збору Суспільство | 10-12-2021, 13:50 0 96



Туристичний збір належить до місцевих зборів, кошти від якого зараховуються до місцевих бюджетів.



Ставка туристичного збору за внутрішнього туриста не перевищує на сьогодні 30 грн за добу (до 0,5 відс МЗП), а для в’їзного туризму (іноземців) ставка збору збільшується у 10 разів і може сягати до 300 грн (5 відс від МЗП).



Протягом січня – листопада 2021 року по туристичному збору з юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівської області надійшло майже 14 млн грн, що складає 180,5 відс індикативу (7,6 млн гривень). Надходження збільшилися майже на 7 млн грн порівняючи з минулим роком. Протягом листопада поточного року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 3 млн грн туристичного збору з юридичних осіб, це на 2,2 млн грн більше ніж у листопаді 2020 року.





