ВІДЕО) Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів, які з повітря допомагатимуть охороняти кордон Суспільство | 10-12-2021, 13:53 0 94











Наразі комісія здійснює приймання від постачальника комплексів безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень.



Дані комплекси закуплені Адміністрацією Державної прикордонної служби України за державним оборонним замовленням на 2021 рік. Частина їх уже доставлена у Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.



Загалом вже отримано 8 комплексів до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця поточного року.



«Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад», - коментує начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби України Андрій Коваленко.



Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон, реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО. Сучасна техніка суттєво допомагає в охороні державного кордону, не залишаючи навіть мізерних шансів порушникам.



До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеорологічної обстановки, організації пошукових операцій, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.



Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.