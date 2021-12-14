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Дорослим у Британії запропонують бустерну COVID-вакцину до кінця року

Суспільство | 13-12-2021, 07:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    
Британія прискорює розгортання бустерних (додаткових) щеплень від COVID-19 – дорослі зможуть отримати бустерну дозу до Нового року.

Джерело: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, якого цитує BBC та Reuters

Пряма мова: "Кожна людина у віці 18 років і старша в Англії отримає шанс отримати бустер до Нового року".

Деталі: Це означає, що люди віком 18 років і старші в Англії зможуть отримати свої додаткові уколи з цього тижня – за умови, що з моменту їхньої другої дози минуло три місяці.

Джонсон сказав, що "наближається приливна хвиля Omicron" і що "ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією у битві" з новим варіантом.

За словами Джонсона, двох доз вакцини недостатньо для необхідного захисту, але вчені впевнені, що за допомогою третьої дози можна підвищити рівень захисту.

Як пише BBC, Джонсон зробив свою заяву за кілька годин після того, як рівень попередження COVID-19 у Великій Британії був підвищений до чотирьох через поширення Omicron. Четвертий рівень означає високий або зростаючий рівень передачі. Востаннє Великобританія була на четвертому рівні у травні.

Що передувало: На початку грудня Джонсон пообіцяв, що до кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну дозу вакцини від коронавірусу на тлі стурбованості з приводу варіанту Omicron.
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