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| Газета №35 (55) / 2014
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ПАР — у п'ятірці країн, де найбільший добовий приріст COVID-випадків
|Суспільство | 13-12-2021, 07:25
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|За добу 11 грудня у світі виявили 432 228 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Британії – 48 854 зараження, у Франції – 43 848, у США – 38 784.
Крім того, в ПАР – 37 875 випадків, в Росії – 29 929.
Україна, де 5 275 нових хворих, на 15 місці у світі між Данією та Словаччиною. У Європі Україна на 10 місці.
3 988 людей у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (238 смертей) Україна друга у світі та в Європі після РФ.
Знати більше:
COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо: 11 грудня в Україні від коронавірусу одужали 11,6 тис. людей, госпіталізували 2 566 осіб.
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