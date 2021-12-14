Наслідки неотримання податкового поштового повідомлення Суспільство | 13-12-2021, 12:23 0 134







Документи, листи контролюючого органу, неотримані платником податків на пошті,вважаються врученими такому платнику.



Відповідно до норм ПКУ, податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу, і відображатися в електронному кабінеті.



Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків.



У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням, відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.





