Майже 7 млрд грн ПДВ надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 13-12-2021, 12:25 0 144



Протягом січня-листопада 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано понад 16 млрд грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.



Понад 40 відс надходжень до Державного бюджету України складає збір податку на додану вартість, якого з початку року надійшло до бюджету понад 6517 млн грн, що на понад 32 відс або майже на 1590 млн грн більше ніж у січні-листопаді 2020 року. Збір податку на додану вартість у листопаді поточного року становив майже 695 млн грн, що на понад 29 відс або на 156 млн грн більше ніж у минулому році.















