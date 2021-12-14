В одній із міських клінічних лікарень Львова викрито злочинну схему із виготовлення та збуту підроблених COVID-сертифікатів Суспільство | 13-12-2021, 19:22 0 84





За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова викрито схему із виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів вакцинації від COVID-19 на території міста (ч. 3 ст. 190 КК України).



За даними слідства, медперсонал однієї із міських клінічних лікарень Львова організував схему продажу підроблених сертифікатів від COVID-19, підшукуючи «клієнтів» серед своїх знайомих. В подальшому медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи «HELSI» недостовірні відомості про проходження вакцинації. Після внесення даних в систему «HELSI» COVІD-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку «ДІЯ», а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці. Один фальсифікований сертифікат коштував від 2 000 до 4 000 грн.



У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені COVІD-сертифікати.



Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення фігурантам про підозру.



Протиправну діяльність припинено прокурорами спільно з слідчими Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури