Норвегія забороняє продаж алкоголю в барах і ресторанах через "омікрон" Суспільство | 14-12-2021, 07:11 0 162 Влада Норвегії заборонить продаж алкоголю в барах і ресторанах, запровадить суворіші правила у школах і прискорить вакцинацію в рамках нових зусиль щодо стримування спалаху варіанту коронавірусу Omicron.





Джерело: The Guardian із посиланням на уряд Норвегії



Деталі: В уряді Норвегії повідомляють, що посилені карантинні заходи набудуть чинності з вівторка на середу і триватимуть 4 тижні.



Крім того, на дистанційну роботу переведуть працівників, які мають можливість працювати віддаленно.



Також у країні обмежать доступ до басейнів і тренажерних залів і продовжать вимогу щодо носіння захисних масок.



У понеділок Норвегія зареєструвала 358 госпіталізацій з Covid, що є новим щоденним рекордом.



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Нагадаємо:



25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".

Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.