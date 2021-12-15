Двох доз ковід-вакцин замало для захисту від "омікрону" – дослідження Суспільство | 14-12-2021, 07:13 0 171 Британські вчені виявили, що режими дводозової вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості антитіл проти варіанту Omicron, і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих.



Джерело: Reuters із посиланням на дослідження



Деталі: Дослідники Оксфордського університету опублікували в понеділок результати дослідження з проаналізованими зразками крові учасників, яких вакцинували дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) або Pfizer-BioNTech (PFE.N).



У дослідженні зазначено, що поки немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.



"Ці дані важливі, але це лише один бік картини. Вони розглядають лише нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", – сказав Метью Снейп, професор Оксфорда.