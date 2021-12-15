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Бойовики двічі за день не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території

Суспільство | 14-12-2021, 07:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 225 225    
Уранці 13 грудня в Луганській області проросійські збройні формування двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Перша відмова сталася о 09:20 орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого.

Другу заборону зафіксовано об 11:10 на блокпості збройних формувань на автошляху T0504, приблизно за 1,5 км на південний захід від Молодіжного.

У першому випадку члени збройних формувань мотивували це "відсутністю гарантій безпеки", а у другому — "наказами від своїх командирів".

Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19".

Деталі: У Місії стверджують, "що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи".
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