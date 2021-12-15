Бойовики двічі за день не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території Суспільство | 14-12-2021, 07:17 0 225 Уранці 13 грудня в Луганській області проросійські збройні формування двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ



Дослівно: "Перша відмова сталася о 09:20 орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого.



Другу заборону зафіксовано об 11:10 на блокпості збройних формувань на автошляху T0504, приблизно за 1,5 км на південний захід від Молодіжного.



У першому випадку члени збройних формувань мотивували це "відсутністю гарантій безпеки", а у другому — "наказами від своїх командирів".



Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19".



Деталі: У Місії стверджують, "що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи".