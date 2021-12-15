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| Газета №35 (55) / 2014
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Росія обігнала США за добовою смертністю від Covid
|Суспільство | 14-12-2021, 07:19
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|12 грудня у світі діагностували понад 466 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії та Росії.
Зокрема, у США зафіксували понад 95 тисяч, у Британії – майже 54 тисяч і в Росії – понад 29 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина. Україна – на 25 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Угорщина, Німеччина.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 243 754 350 осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 328 507 смертей від COVID-19.
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