Росія обігнала США за добовою смертністю від Covid Суспільство | 14-12-2021, 07:19 0 196 12 грудня у світі діагностували понад 466 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії та Росії.



Зокрема, у США зафіксували понад 95 тисяч, у Британії – майже 54 тисяч і в Росії – понад 29 тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина. Україна – на 25 місці.



Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 121), США (549), Угорщині (455).





В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Росія.



За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Угорщина, Німеччина.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 243 754 350 осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 328 507 смертей від COVID-19.