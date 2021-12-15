НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ДВОХ БІЛОРУСІВ, ЯКІ НАМАГАЛИСЬ ПРИХОВАТИ У РОСІЙСЬКИХ ВАНТАЖІВКАХ СИГАРЕТИ Суспільство | 14-12-2021, 13:17 0 142 ВІДЕО https://youtu.be/-qfj-XOUDJk







Дві спроби тютюнової контрабанди припинили учора ввечері на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками. В обох випадках приховати сигарети намагались громадяни Білорусі.



Чоловіки їхали вантажними автомобілями марки «Мерседес» з російськими реєстраційними номерами транзитом через територію України. З Росії до Сербії один із білорусів перевозив вантаж паперу, інший – гречаної крупи. Перетнути кордон водії мали намір в пункті пропуску «Дякове», куди прибули з різницею в одну годину.



Під час поглибленого огляду першої вантажівки, у якій знаходився вантаж паперу, спільна оглядова група виявила в технологічних порожнинах рефрижераторної установки причепу сховок із тютюновими виробами. 36-річний білорус спакував у нехитрий тайник 1950 пачок сигарет. Його 35-річний співвітчизник, обладнав аналогічний сховок, у якому вмістив 2310 пачок сигарет.



Крім того, обидва водії «утеплили» сигаретами кабіни своїх вантажівок. Усі конструктивні порожнини, розташовані з боків та у верхніх і нижніх частинах, як зовні, так і зсередини тягача – білоруси вщерть заповнили тютюновими виробами. Зі сховків у кабінах іноземців дістали ще 7380 пачок сигарет.



Огляд вантажівок тривав більше 7 годин. Дістати зі сховків усі приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби змогли вже аж над ранок. Загальна кількість сигарет склала 11640 пачок



Виявлені тютюнові вироби у горе-контрабандистів вилучили разом із вантажівками. Вартість вилучених сигарет може скласти більше 350 тисяч гривень. Сума вилучених тягачів з рефрижераторами склала близько 5,4 млн грн.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону