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Окупанти на Донбасі поранили українського бійця – ОТУ "Схід"
|Суспільство | 15-12-2021, 07:04
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|Проросійські найманці у вівторок вчергове порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у результаті якого отримав поранення військовий ЗСУ.
Джерело: ОТУ "Схід"
Деталі: В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.
Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу.
Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні ОТУ "Схід".
Нагадаємо: Російські війська від початку доби 14 грудня тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
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