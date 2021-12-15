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(ВІДЕО) В Борисполі відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб

Суспільство | 15-12-2021, 10:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 233 233    


https://youtu.be/m08dzCB1e7s


Іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт прикриття. Мету візиту в Україну назвати не міг. Як і надати контакти людей, до яких прямував.

Мабуть, відчув, що розмова з прикордонницею йде не зовсім гладко. Тож вирішив викласти «все як є».

Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у «команді Путіна», і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль «героя Росії». Та його обманули.

Ба більше, на спецагента, за його ж словами, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб. Того й приїхав, виявляється… А ще зізнався, що випробовував на собі різні «порошки», які завозили у РФ для тамтешніх спецагентів…

Перевіряти усі «заяви» росіянина прикордонники, звісно, не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її.

Тож повернувся без п’яти хвилин «Герой Росії» зворотним рейсом до Абу-Дабі.
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