|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Домінікані розбився приватний літак, дев'ять загиблих
|Суспільство | 16-12-2021, 07:07
| 0 168
|
|Приватний літак Gulfstream розбився при аварійній посадці в аеропорту Лас Амерікас у столиці Домінікани Санто-Домінго, cемеро пасажирів і два члени екіпажу загинули.
Джерело: авіаперевізник Helidosa Aviation Group у Twitter, CNN з посиланням на дані Flightradar 24, Reuters
Деталі: Рейс прямував до Маямі з міжнародного аеропорту Ла-Ісабела в Домінікані, коли здійснив вимушену посадку.
Причина аварії чи вимушеної посадки досі невідома.
Як повідомляється, шість пасажирів були іноземцями, а один – домініканцем.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ЧЕТВЕРО ІНДІЙЦІВ НАМАГАЛИСЯ ВТЕКТИ В УГОРЩИНУ, ПОПРИ ПОСТАНОВУ ПРО ПРИМУСОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ...
|16-12-2021, 13:15
| >>>
|На понад 3 млрд грн більше надійшло до державного цільового фонду від платників єдиного внеску Львівщини ніж у минулому році...
|16-12-2021, 12:05
| >>>
|У Домінікані розбився приватний літак, дев'ять загиблих...
|16-12-2021, 07:07
| >>>
|(ВІДЕО) В Борисполі відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб...
|15-12-2021, 10:22
| >>>
|Окупанти на Донбасі поранили українського бійця – ОТУ "Схід"...
|15-12-2021, 07:04
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ДВОХ БІЛОРУСІВ, ЯКІ НАМАГАЛИСЬ ПРИХОВАТИ У РОСІЙСЬКИХ ВАНТАЖІВКАХ СИГАРЕТИ...
|14-12-2021, 13:17
| >>>
|Росія обігнала США за добовою смертністю від Covid...
|14-12-2021, 07:19
| >>>
|