На понад 3 млрд грн більше надійшло до державного цільового фонду від платників єдиного внеску Львівщини ніж у минулому році Суспільство | 16-12-2021, 12:05 0 100







Протягом листопада 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1 463 млн грн, що майже на 285 млн грн або на 24,2 відс більше, ніж у листопаді 2020 року.



З початку року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками Львівщини становили майже 15 369 млн грн, що на 3 208 млн грн або на 26,4 відс більше, ніж у січні-листопаді 2020 року.





