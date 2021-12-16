ЧЕТВЕРО ІНДІЙЦІВ НАМАГАЛИСЯ ВТЕКТИ В УГОРЩИНУ, ПОПРИ ПОСТАНОВУ ПРО ПРИМУСОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ Суспільство | 16-12-2021, 13:15 0 83







Чотирьох громадян Індії затримали цієї ночі в ході реалізації інформації співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.



Іноземців затримали на околиці села Дийда військовослужбовці відділу прикордонної служби «Лужанка» спільно з офіцерами оперативно-розшукового відділу та співробітниками міграційної поліції. Усі четверо затриманих - чоловіки віком 27, 28 та 30 років. На територію України індійці потрапили у законний спосіб, щоправда покидати територію нашої країни через наявні пункти пропуску не бажали.



Більше того, 15.12.2021 року за порушення правил перебування в Україні ці особи затримувались спільною міжвідомчою групою прикордонників та співробітників Державної міграційної служби в місті Берегове. На іноземців склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 5100 грн і прийняли рішення щодо примусового повернення.



Законні вимоги правоохоронців про повернення на батьківщину азіати проігнорували, адже мали на меті незаконно перетнути українсько-угорський кордон та в подальшому потрапити до однієї з країн Європейського Союзу.



Наразі іноземців доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Оцінку їх діям та подальшу долю вже невдовзі визначатиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



