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На Донбасі загинув український військовий
|Суспільство | 17-12-2021, 08:32
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|16 грудня на Донбасі загинув український військовий – він отримав поранення, несумісне з життям.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Загалом 16 грудня на Донбасі з боку бойовиків було 5 порушень режиму припинення вогню.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В районі Золотого-4 та Травневого противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 16 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
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