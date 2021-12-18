На Донбасі загинув український військовий Суспільство | 17-12-2021, 08:32 0 263 16 грудня на Донбасі загинув український військовий – він отримав поранення, несумісне з життям.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Загалом 16 грудня на Донбасі з боку бойовиків було 5 порушень режиму припинення вогню.



В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.





В районі Золотого-4 та Травневого противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.



Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 16 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.