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До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який продавав наркотики неподалік гімназії

Суспільство | 17-12-2021, 13:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    



До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який продавав наркотики неподалік гімназії

За публічного обвинувачення Дрогобицької окружної прокуратури суд визнав винним 27-річного мешканця м. Стебника у збуті наркотиків, придбанні та зберіганні наркотиків без мети збуту, а також у вирощуванні конопель (ч.1,2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.1 ст. 310 КК України). Вироком Дрогобицького міськрайонного суду його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що засуджений у місті Стебнику займався збутом наркотиків, зокрема – бупренорфіну. Часто здійснював продаж неподалік місцевої гімназії та дитсадка.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено та вилучено канабіс, амфетамін, бупренорфін та грошові кошти, одержані від злочинної діяльності.



Відділ інформаційної політики


Львівської обласної прокуратури
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