Вулицю С.Бандери готують до відкриття: водіїв просять не паркувати тут авто Суспільство | 17-12-2021, 13:16 0 134 Завтра, 18 грудня, після 15:00 год. вулицю Бандери відкриють для проїзду. Сьогодні проводитимуть обкатки трамвайних колій та тролейбусних мереж. Відтак, водіїв просять не паркувати тут та на трамвайних коліях прилеглих вулиць автомобілі. Порушників штрафуватимуть та евакуйовуватимуть їх транспорт.

«Зараз у посиленому режимі працюють інспектори з паркування, завчасно інформують водіїв про те, що потрібно транспортні засоби прибрати з проїзної частини, щоб не перешкоджати руху, зокрема, електротранспорту. Водіїв, які паркуються на газонах та хідниках вздовж вулиці, будуть штрафувати. Також будемо залучати евакуатори, щоб забирати машини, які будуть суттєво перешкоджати руху електротранспорту зокрема»,- зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.



Водночас, ЛКП «Львівелектротранс» просить водіїв приватного автотранспорту не паркуватися на трамвайних коліях на вулицях Київській та Русових, а також на вулиці Героїв УПА, де проходить контактна тролейбусна мережа. Це потрібно для безперешкодного проведення обкатки трамвайних колій та тролейбусних мереж.



