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Намагались обікрасти авто – фігурантів взяли під варту
|Суспільство | 20-12-2021, 14:11
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За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному жителю Золочівського району та 42-річному громадянину Грузії, жителю Миколаївської області у замаху на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у володіння особи (ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 185 КК України).
За даними слідства, 10 грудня цього року поблизу придорожнього кафе, що на автодорозі Київ-Чоп спільники за допомогою ключа-сканера відчинили автомобіль та проникли в нього з метою вчинення крадіжки. Однак довести до кінця задумане фігурантам не вдалося, так як їх затримали правоохоронці.
За клопотанням прокурора, суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 150 тис грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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