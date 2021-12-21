Намагались обікрасти авто – фігурантів взяли під варту Суспільство | 20-12-2021, 14:11 0 191







За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному жителю Золочівського району та 42-річному громадянину Грузії, жителю Миколаївської області у замаху на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у володіння особи (ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 185 КК України).



За даними слідства, 10 грудня цього року поблизу придорожнього кафе, що на автодорозі Київ-Чоп спільники за допомогою ключа-сканера відчинили автомобіль та проникли в нього з метою вчинення крадіжки. Однак довести до кінця задумане фігурантам не вдалося, так як їх затримали правоохоронці.



За клопотанням прокурора, суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 150 тис грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



