Прокурори домоглися сплати забудовником пайового внеску – понад 3,7 млн грн стягнуто на користь громади Львова Суспільство | 20-12-2021, 14:13 0 219







Господарський суд Львівської області задоволив позов Галицької окружної прокуратури міста Львова до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення пайового внеску.



Встановлено, що суб’єкт господарювання не сплатив у визначений договором строк внесок пайової участі при здійсненні будівництва на вулиці Під Голоском у місті Львові.



Суд погодився із доводами прокурора, та стягнув з відповідача 3,76 млн грн на користь громади Львова.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури