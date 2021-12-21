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Прокурори домоглися сплати забудовником пайового внеску – понад 3,7 млн грн стягнуто на користь громади Львова
|Суспільство | 20-12-2021, 14:13
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Господарський суд Львівської області задоволив позов Галицької окружної прокуратури міста Львова до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення пайового внеску.
Встановлено, що суб’єкт господарювання не сплатив у визначений договором строк внесок пайової участі при здійсненні будівництва на вулиці Під Голоском у місті Львові.
Суд погодився із доводами прокурора, та стягнув з відповідача 3,76 млн грн на користь громади Львова.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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