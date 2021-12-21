ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ Суспільство | 20-12-2021, 14:19 0 248







З 1 січня 2022 року є обов’язковим ❗застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) платниками єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки.



Відповідно до вимог п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України РРО або ПРРО не зобов’язані застосовувати ❗лише платники єдиного податку першої групи.



Звертаємо увагу підприємців – платників єдиного податку ІІ-ІV груп на необхідності завчасної реєстрації РРО чи ПРРО у контролюючих органах з метою дотримання вимог чинного законодавства України.



Електронний кабінет надає можливість подання суб’єктами господарювання заяв для реєстрації РРО/ ПРРО (за формою № 1-РРО або № 1-ПРРО) в режимі онлайн.





