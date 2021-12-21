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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Суспільство | 20-12-2021, 16:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 204 204    





Повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради при Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області та її кількісний склад

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) (далі – Постанова № 996), враховуючи наказ Головного управління ДПС у Львівській області від 11.11.2019 № 1942, яким утворено Ініціативну групу з формування складу Громадської ради при ДПС у Львівській області, та рішення зазначеної Ініціативної групи, повідомляємо про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

Кількісний склад Громадської ради при ДПС – 35 осіб.
Формування складу Громадської ради при ГУ ДПС у Львівській області відбудеться під час Установчих зборів шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких були внесені інститутами громадянського суспільства.
Орієнтовна дата та час проведення Установчих зборів: 15 лютого 2022 року початок об 14 год. 00 хв. (початок реєстрації з 13 год. 00 хв.).

Орієнтовне місце проведення Установчих зборів: м. Львів, вул.Стрийська,35, актовий зал (приміщення -1 поверх).

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради, а також перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в Установчих зборах, додаються.

Документи на паперових носіях (ЗАВАНТАЖИТИ) необхідно надсилати засобами поштового зв’язку або подавати через скриньку для кореспонденції ГУ ДПС у Львівській області до 15 січня 2022 року (включно) за адресою: вул.Стрийська,35, м.Львів, 79003 Головне управління ДПС у Львівській області, Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при ГУ ДПС у Львівській області, або їх електронні копії (скановані у форматі PDF) необхідно надсилати на електронну адресу: lv.mrr@tax.gov.ua або lv.presscenter@tax.gov.ua

Відповідальні особи за прийом документів:

1. Олена Глеба

2. Наталія Желізняк

Для отримання довідкової інформації звертайтеся за телефонами:

297-33-35,297-32-68
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