Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами Суспільство | 21-12-2021, 07:22 0 149 Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару - загинули щонайменше 17 людей.



Джерело: AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів



Деталі: 68 людей зникли безвісти.



Водночас, щонайменше 45 людей було врятовано.



Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.



Генеральний директор Агентства Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстроване як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.