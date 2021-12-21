Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 21/12/2021 За минулу добу у міських лікарнях померло 5 пацієнтів з коронавірусом...>> Минулої ночі в місті працювало 57 одиниць техніки, для посипання доріг використано 375 м3 піскосуміші...>> У Брюховичах капітально ремонтують вул. Садову...>> У Львові презентуватимуть проєкт про життя дітей з інвалідністю...>> Стартувала Х чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...>> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...>> На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США...>> Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу...>> ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”...>> Арабська коаліція завдала авіаудару по єменському аеропорту...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів...
20-12-2021, 07:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за умисне вбивство – розкрито справу 18-річної давнини...
09-12-2021, 15:08  >>> 
Суд виніс вирок чоловікові, який забив до смерті свого сусіда...
07-12-2021, 15:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США...
21-12-2021, 07:28  >>> 
ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”...
21-12-2021, 07:25  >>> 
Україна — друга в Європі за смертністю від Covid за добу...
20-12-2021, 07:28  >>> 

Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами

Суспільство | 21-12-2021, 07:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    
Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару - загинули щонайменше 17 людей.

Джерело: AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів

Деталі: 68 людей зникли безвісти.

Водночас, щонайменше 45 людей було врятовано.

Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.

Генеральний директор Агентства Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстроване як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.
   Новини по темі: Суспільство
Стартувала Х чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...
21-12-2021, 11:30  >>> 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
21-12-2021, 11:21  >>> 
Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами...
21-12-2021, 07:22  >>> 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
20-12-2021, 16:46  >>> 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
20-12-2021, 14:19  >>> 
Прокурори домоглися сплати забудовником пайового внеску – понад 3,7 млн грн стягнуто на користь громади Львова...
20-12-2021, 14:13  >>> 
Намагались обікрасти авто – фігурантів взяли під варту...
20-12-2021, 14:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Церемонія «Топ 100 найвпливовіших осіб Львівщини...
20-12-2021, 00:59  >>> 
Засновницю 15-тої ювілейної церемоніяї відзначення найвпливовіших людей Львівщини Зоряну ПАВЛИШИН-ІЛЕНКО було нагороджено орденом княгині Ольги...
19-12-2021, 14:46  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі...
17-12-2021, 08:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу...
21-12-2021, 07:26  >>> 
Арабська коаліція завдала авіаудару по єменському аеропорту...
21-12-2021, 07:23  >>> 
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі...
20-12-2021, 07:26  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Коломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"...
10-12-2021, 07:36  >>> 
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС...
03-12-2021, 08:34  >>> 
Від підприємств Львівщини, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку до Зведеного бюджету надійшло майже 2 млрд грн...
29-11-2021, 14:02  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Стартувала Х чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...
21-12-2021, 11:30  >>> 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
21-12-2021, 11:21  >>> 
Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами...
21-12-2021, 07:22  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:56 За минулу добу у міських лікарнях померло 5 пацієнтів з коронавірусом
11:40 Минулої ночі в місті працювало 57 одиниць техніки, для посипання доріг використано 375 м3 піскосуміші
11:35 У Брюховичах капітально ремонтують вул. Садову
11:33 У Львові презентуватимуть проєкт про життя дітей з інвалідністю
11:30 Стартувала Х чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання
11:21 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
07:28 На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США
07:26 Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
07:25 ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”
07:23 Арабська коаліція завдала авіаудару по єменському аеропорту

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования