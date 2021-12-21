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Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами
|Суспільство | 21-12-2021, 07:22
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|Вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару - загинули щонайменше 17 людей.
Джерело: AP з посиланням на Агентство морських та річкових портів
Деталі: 68 людей зникли безвісти.
Водночас, щонайменше 45 людей було врятовано.
Судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у бік порту Суаньєрана-Івонго.
Генеральний директор Агентства Жан Едмонд Рандріанантенаїна сказав, що оскільки судно зареєстроване як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.
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