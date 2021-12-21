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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Суспільство | 21-12-2021, 11:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 30 30    








Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі (та в безготівковій із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі.

З 1 січня 2022 року усі суб’єкти господарювання, крім ФОП першої групи єдиного податку, повинні при здійсненні розрахунків за готівку у пунктах продажу застосовувати РРО чи ПРРО.
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