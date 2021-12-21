Стартувала Х чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання Суспільство | 21-12-2021, 11:30 0 44











У вівторок, 21 грудня розпочала роботу Х чергова сесія Львівської обласної ради.

Депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих у російсько-українській війні, борців за незалежність України.

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак побажала депутатам злагодженої та виваженої роботи під час бюджетної сесії. Вона наголосила, що особливістю обласного бюджету Львівщини 2022 є зважений підхід до видатків комунальних установ і закладів, що фінансуються з обласного бюджету і призначення фінансування для проведення аудитів установ галузей медицини й освіти з метою отримання висновків щодо видатків з обласного бюджету.

«Освіта, медицина, ремонт доріг та культура - основні пріоритети обласного бюджету Львівщини у 2022 році. Планується, що бюджет області наступного року становитиме понад 6,2 мільярда гривень», - зазначила Ірина Гримак.

Вдвічі більше, ніж цього року - 432 мільйони гривень - з обласного бюджету депутати планують у 2022 році витратити на оплату за газ і тепло для комунальних установ. Ще понад 1,5 мільярди скерують на обласні цільові програми. Зокрема, депутати планують затвердити 4 нові програми, наприклад "Цифрова Львівщина" та програму підтримки розвитку транспорту і зв'язку.

Впродовж сесійного засідання депутати голосуватимуть за зміни до обласних програм на 2022 рік та за впровадження нових програм, запропонованих комісіями.