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З початку року до державного бюджету надійшло понад 16 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів

Суспільство | 21-12-2021, 12:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 237 237    







Протягом листопада 2021 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 4,5 млн грн, що на 1,46 млн грн або на 48,5 відс більше доведених завдань

З початку року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 16,2 млн гривень.
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