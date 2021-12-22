З початку року до державного бюджету надійшло понад 16 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів Суспільство | 21-12-2021, 12:49 0 237













Протягом листопада 2021 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 4,5 млн грн, що на 1,46 млн грн або на 48,5 відс більше доведених завдань



З початку року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 16,2 млн гривень.











