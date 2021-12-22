4 роки позбавлення волі за викрадений мобільний Суспільство | 21-12-2021, 12:52 0 224











Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох уродженців Рівненщини за фактом грабежу, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст.186 КК України).



Прокурори у суді довели, що 30 січня поточного року близько 10 год вечора у місті Львові на вулиці Личаківській обвинувачені пограбували перехожого. Вони нанесли потерпілому легкі тілесні ушкодження та викрали у нього айфон.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова, визнав обвинувачених винними та призначив одному покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, другому покарання у виді 4 років позбавлення волі.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



