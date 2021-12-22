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З початку року до місцевого бюджету надійшло понад 464 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Суспільство | 22-12-2021, 13:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    




Протягом листопада 2021 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 47,6 млн грн, що на 8,9 млн грн або на 23,0 відс більше доведених завдань, та на 23 млн грн або на 94 відс більше в порівнянні з минулим роком.

З початку року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 464,3 млн грн, що на 48,7 млн грн або на 11,7 відс більше доведених завдань, та на 82,3 млн грн або на 21,5 відс більше ніж у минулому році.
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