У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі проводитимуть денситометрію на новому обладнанні Суспільство | 22-12-2021, 16:31 0 76







У комунальний заклад Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» благодійники придбали сучасний ультразвуковий апарат для безпечного вимірювання щільності кісток — денситометр.



Завдяки зусиллям представників благодійного фонду «Крила надії» вдалося зібрати необхідні кошти та придбати прилад, який допомагає оцінити втрату кісткової маси з максимальною точністю за декілька хвилин. А також виявити ризики втрати кісткової маси та підібрати точне лікування для дітей, хворих на хронічні ревматологічні, нефрологічні, ендокринологічні захворювання, хронічні захворювання печінки та кишківника, гематоонкологічні захворювання та розлади харчової поведінки.



«Ми зраділи, коли отримали підтвердження, що дуже важливий пристрій для успішного лікування важкохворих дітей буде у Львові ще до кінця року і зможе розпочати свою важливу роботу – діагностування щільності кісток в дітей та підлітків з усієї Західної України. Щиро дякуємо усім благодійникам, які зробили це можливим», - вказано на сторінці благодійного фонду у соцмережі.



Медики ж запевняють, що денситометр допомагатиме в лікування понад тисячі дітей та підлітків з 8-ми областей Західної України щорічно, а головне – тепер безплатно. Адже раніше доводилося возити маленьких пацієнтів на обстеження в приватні медичні заклади. Тепер лікування пацієнтів дитячого медичного центру буде безпечним та ефективним. Довідково: щорічно денситометрії потребують близько тисячі дітей та підлітків, які спостерігаються в медичному центрі. При чому кожен пацієнт – щонайменше тричі за курс лікування. Показник щільності кісток потрібно тримати на контролі, щоб своєчасно запобігти розвитку остеопорозу та підібрати необхідну терапію.