|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Автотроща на Одещині: зіштовхнулися три вантажівки, є жертви
|Суспільство | 23-12-2021, 07:29
| 0 155
|
|Ввечері в середу на автошляху Одеса-Вознесенськ, біля селища Доброслав, сталася смертельна аварія за участі трьох вантажних автомобілів.
Джерело: Відділ комунікації поліції Одеської області
Дослівно: "Попередньо відомо, що водій автопотягу "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об’їхати запаркований на узбіччі легковик та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки.
Внаслідок лобового зіткнення обоє водії віком 62-х та 55-ти років від отриманих травм загинули на місці".
Деталі: Водій автопотягу "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з автівками.
Внаслідок аварії він не постраждав.
|
|