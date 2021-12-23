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Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина

Суспільство | 23-12-2021, 07:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    
Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу у Вінницькій області, де під час пожежі вистрибнула з вікна і загинула дівчина.

Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області

Дослівно: "46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання".

"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі".
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