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Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина
|Суспільство | 23-12-2021, 07:36
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|Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу у Вінницькій області, де під час пожежі вистрибнула з вікна і загинула дівчина.
Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області
Дослівно: "46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання".
"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі".
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