Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина Суспільство | 23-12-2021, 07:36 0 166 Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу у Вінницькій області, де під час пожежі вистрибнула з вікна і загинула дівчина.



Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області



Дослівно: "46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання".



"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі".