Майже 73 млн грн надійшло від платників Львівщини до місцевого бюджету по платі за ліцензії за підакцизні товари Суспільство | 23-12-2021, 11:50 0 108









Надходження до місцевого бюджету у листопаді 2021 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи становлять 6,9 млн грн, що на 0,2 млн грн або на 2,9 відс більше доведених завдань та на 1,8 млн грн або на 36,6 відс більше ніж у минулому році.



З початку року надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 72,9 млн грн, що на 4,5 млн грн або на 6,6 відс більше доведених завдань та майже на 13 млн грн або на 21,7 відс більше порівнюючи з минулим роком.





