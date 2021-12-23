   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 23/12/2021 Міська рада затвердила програму «Безпечне місто Львів» на 2022 – 2026 роки...>> На вулиці Снопкійській створять мистецький центр...>> 24 грудня відбудеться Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»...>> Затверджено зміни до загального фонду бюджету Львівської МТГ на 2021 рік...>> ЛКП «Львівелектротранс» отримав другий п’ятисекційний трамвай «Електрон»...>> «Ми повинні робити все можливе, щоб підтримати нашого виробника», - А. Садовий...>> Програму здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств продовжено на 2022 рік...>> Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...>> Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...>> Майже 73 млн грн надійшло від платників Львівщини до місцевого бюджету по платі за ліцензії за підакцизні товари...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів...
20-12-2021, 07:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за умисне вбивство – розкрито справу 18-річної давнини...
09-12-2021, 15:08  >>> 
Суд виніс вирок чоловікові, який забив до смерті свого сусіда...
07-12-2021, 15:13  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Глава МОЗ Німеччини запропонував 4-ту дозу вакцини для боротьби з Omicron...
23-12-2021, 07:32  >>> 
У Південній Африці заявили, що хвиля "омікрону" вщухає так само швидко, як і зростала...
23-12-2021, 07:26  >>> 
У найближчі тижні штам "омікрон" буде домінувати в більшості країн Європи – ВООЗ...
22-12-2021, 06:46  >>> 

Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання

Суспільство | 23-12-2021, 11:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    


Сесійне засідання 23 грудня традиційно розпочалося хвилиною мовчання. Депутати вшанували пам’ять членів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина, убитих НКВДистами 23 грудня 1932 року у дворі тюрми «Бригідка» на вулиці Городоцькій у Львові, а також Героїв, які загинули в російсько-українській війні, зокрема десантника 80-ї бригади Руслана Янковського, який загинув у серпні 2014 року у боях за Луганський аеропорт. Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак наголосила, що Львівщина попрощається з молодшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Русланом Янковським через сім років після його загибелі, досі військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Перед стартом роботи сесії діти з Львівської округи Пласту внесли в залу Вифлеємський вогонь та побажали миру і злагодженої роботи обласним обранцям.

Також депутати оплесками привітали присутніх у сесійній залі переможців всеукраїнських та світових чемпіонатів із шахів. Кращих шахістів Львівщини нагородили Почесними відзнаками обласної ради "30 років незалежності України", грамотами та подяками Львівської обласної ради.

Нагороди спортсменам які прославилися значними досягненнями урочисто вручили голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та президент Львівської обласної шахової федерації Тарас Керницький.

Грошові сертифікати Львівської обласної шахової федерацї та відзнаки Львівської обласної ради отримали: сестри Анна та Марія Музичук, Наталя Букса, Юрій Криворучко, Андрій Волокітін, Олександр Арещенко, Олександр Сулипа та Мартин Кравців.

Впродовж другого дня роботи Х чергової сесії депутати голосуватимуть за зміни до комплексних програм на 2022 рік. Також розглянуть пропозиції впровадження нових обласних програм та проголошення 2022 року Роком родини Пежанських, Роком Соломії Крушельницької та Роком Олекси Новаківського.
   Новини по темі: Суспільство
24 грудня відбудеться Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»...
23-12-2021, 15:07  >>> 
Програму здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств продовжено на 2022 рік...
23-12-2021, 13:41  >>> 
Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...
23-12-2021, 13:39  >>> 
Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...
23-12-2021, 11:52  >>> 
Майже 73 млн грн надійшло від платників Львівщини до місцевого бюджету по платі за ліцензії за підакцизні товари...
23-12-2021, 11:50  >>> 
Поліція затримала орендаторку бази відпочинку, де під час пожежі загинула дівчина...
23-12-2021, 07:36  >>> 
Автотроща на Одещині: зіштовхнулися три вантажівки, є жертви...
23-12-2021, 07:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Церемонія «Топ 100 найвпливовіших осіб Львівщини...
20-12-2021, 00:59  >>> 
Засновницю 15-тої ювілейної церемоніяї відзначення найвпливовіших людей Львівщини Зоряну ПАВЛИШИН-ІЛЕНКО було нагороджено орденом княгині Ольги...
19-12-2021, 14:46  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі...
17-12-2021, 08:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни" – заява країн ООН...
23-12-2021, 07:31  >>> 
Боррель і Блінкен обговорили підтримку України на тлі агресії РФ...
23-12-2021, 06:48  >>> 
Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ...
23-12-2021, 06:46  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Space X перенесла запуск українського супутника...
22-12-2021, 06:43  >>> 
Коломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"...
10-12-2021, 07:36  >>> 
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС...
03-12-2021, 08:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
24 грудня відбудеться Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»...
23-12-2021, 15:07  >>> 
Програму здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств продовжено на 2022 рік...
23-12-2021, 13:41  >>> 
Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання...
23-12-2021, 13:39  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:15 Міська рада затвердила програму «Безпечне місто Львів» на 2022 – 2026 роки
15:11 На вулиці Снопкійській створять мистецький центр
15:07 24 грудня відбудеться Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»
13:47 Затверджено зміни до загального фонду бюджету Львівської МТГ на 2021 рік
13:45 ЛКП «Львівелектротранс» отримав другий п’ятисекційний трамвай «Електрон»
13:43 «Ми повинні робити все можливе, щоб підтримати нашого виробника», - А. Садовий
13:41 Програму здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств продовжено на 2022 рік
13:39 Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання
11:52 Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання
11:50 Майже 73 млн грн надійшло від платників Львівщини до місцевого бюджету по платі за ліцензії за підакцизні товари

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования