Продовжила роботу X чергова сесія Львівської обласної ради восьмого скликання Суспільство | 23-12-2021, 11:52 0 143



Сесійне засідання 23 грудня традиційно розпочалося хвилиною мовчання. Депутати вшанували пам’ять членів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина, убитих НКВДистами 23 грудня 1932 року у дворі тюрми «Бригідка» на вулиці Городоцькій у Львові, а також Героїв, які загинули в російсько-українській війні, зокрема десантника 80-ї бригади Руслана Янковського, який загинув у серпні 2014 року у боях за Луганський аеропорт. Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак наголосила, що Львівщина попрощається з молодшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Русланом Янковським через сім років після його загибелі, досі військовослужбовець вважався зниклим безвісти.



Перед стартом роботи сесії діти з Львівської округи Пласту внесли в залу Вифлеємський вогонь та побажали миру і злагодженої роботи обласним обранцям.



Також депутати оплесками привітали присутніх у сесійній залі переможців всеукраїнських та світових чемпіонатів із шахів. Кращих шахістів Львівщини нагородили Почесними відзнаками обласної ради "30 років незалежності України", грамотами та подяками Львівської обласної ради.



Нагороди спортсменам які прославилися значними досягненнями урочисто вручили голова Львівської обласної ради Ірина Гримак та президент Львівської обласної шахової федерації Тарас Керницький.



Грошові сертифікати Львівської обласної шахової федерацї та відзнаки Львівської обласної ради отримали: сестри Анна та Марія Музичук, Наталя Букса, Юрій Криворучко, Андрій Волокітін, Олександр Арещенко, Олександр Сулипа та Мартин Кравців.



Впродовж другого дня роботи Х чергової сесії депутати голосуватимуть за зміни до комплексних програм на 2022 рік. Також розглянуть пропозиції впровадження нових обласних програм та проголошення 2022 року Роком родини Пежанських, Роком Соломії Крушельницької та Роком Олекси Новаківського.