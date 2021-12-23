Програму здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств продовжено на 2022 рік Суспільство | 23-12-2021, 13:41 0 114 Сьогодні сесія Львівської міської рада прийняла ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1356 «Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 - 2021 роках». Відтак дію Програми продовжено на 2022 рік.



«Програма дасть можливість ефективно використовувати кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та забезпечить безперебійну роботу комунальних підприємств, установ та організацій», - пояснила Ірина Кулинич, директорка департаменту економічної політики ЛМР.



Ухвалу прийняли із зауваженнями комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки.



