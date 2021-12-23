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24 грудня відбудеться Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»
|Суспільство | 23-12-2021, 15:07
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24 грудня о 10:00 у Львівській політехніці Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України проводить Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки».
Представники Міносвіти, Міненерго, Держенергоефективності, місцевої влади, ректори університетів з різних регіонів України обговорять:
- якісну підготовку висококваліфікованих спеціалістів у сфері енергоефективності, що наразі активно розбудовується в країні та створює попит на ринку праці;
- шляхи і джерела фінансування енергоефективної модернізації закладів освіти та науки.
Енергоефективні проєкти відкривають для закладів освіти можливості, що дозволять зменшити витрати на енергоносії та покращити якість освітнього процесу.
Програма: https://saee.gov.ua/uk/events/previews/4042
Початок реєстрації – 09:30. Відкриття – 10:00.
Організатор – Держенергоефективності спільно із Національним університетом «Львівська політехніка» за підтримки GIZ та UNDP.
Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», офлайн, в актовому залі (Галерея Матейка) головного корпусу Львівської політехніки. Акредитація ЗМІ – через e-mail: saeepressa@gmail.com, 096-906-85-95, (Таїсія Заїка, Управління комунікації Держенергоефективності).
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