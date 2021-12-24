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| Газета №35 (55) / 2014
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Облік товарних запасів. На кого поширюється
|Суспільство | 24-12-2021, 15:35
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Обов’язок здійснення обліку товарних запасів поширюється лише на ФОП на загальній системі оподаткування та ФОП-платників ПДВ.
Не здійснюють облік товарних запасів ФОП 1 групи ЄП та єдиноподатники 2-4 груп, за умови, що при цьому вони не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, ювелірних виробів,лікарських засобів та не надають медичні послуги.
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