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Облік товарних запасів. На кого поширюється

Суспільство | 24-12-2021, 15:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 34 34    





Обов’язок здійснення обліку товарних запасів поширюється лише на ФОП на загальній системі оподаткування та ФОП-платників ПДВ.

Не здійснюють облік товарних запасів ФОП 1 групи ЄП та єдиноподатники 2-4 груп, за умови, що при цьому вони не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, ювелірних виробів,лікарських засобів та не надають медичні послуги.
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