Облік товарних запасів. На кого поширюється Суспільство | 24-12-2021, 15:35 0 34









Обов’язок здійснення обліку товарних запасів поширюється лише на ФОП на загальній системі оподаткування та ФОП-платників ПДВ.



Не здійснюють облік товарних запасів ФОП 1 групи ЄП та єдиноподатники 2-4 груп, за умови, що при цьому вони не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, ювелірних виробів,лікарських засобів та не надають медичні послуги.