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Засідання «круглого столу» з платниками податків в Лівівській ДПІ

Суспільство | 24-12-2021, 17:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    

Завідувач сектору організації роботи ЦОП Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Михайло Володимирович Шайнер провів засідання «круглого столу» з платниками податків з питань особливостей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів, користування сучасними електронними сервісами, адміністрування податків, зборів, платежів для наповнення місцевих бюджетів, та переваг використання програмних РРО.
В ході зустрічі Михайло Шайнер повідомив, що з 1 вересня 2021 року розпочато кампанію з одноразового (спеціального) добровільного декларування громадян, котра триватиме до 1 вересня 2022 року. Присутнім було висвітлено основні питання проведення кампанії щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування,  пояснено, хто має право скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування; які ставки передбачені та спосіб розрахунку суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;  як сплатити нараховані зобов’язання (як отримати розрахункові рахунки, які терміни сплати та варіанти оплати, тощо); які активи підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню; де можна знайти форму декларації та як вона заповнюється тощо.
 Посадовець зауважив, що така декларація подається обов`язково в електронному вигляді та особисто декларантом.
Під час засідання «круглого столу» обговорювалися питання щодо  змін  в розрахункових документах, що набули чинності з 1 серпня,   застосування РРО/ПРРО та відповідальності за порушення правил здійснення готівкових розрахунків.
Також обговорювалися питання  щодо роботи Електронного кабінету платника та в ході конструктивного діалогу  напрацьовано пропозиції щодо її покращення, які будуть направлені розробникам програмного забезпечення.
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