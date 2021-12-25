Засідання «круглого столу» з платниками податків в Лівівській ДПІ Суспільство | 24-12-2021, 17:05 0 157

Завідувач сектору організації роботи ЦОП Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Михайло Володимирович Шайнер провів засідання «круглого столу» з платниками податків з питань особливостей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів, користування сучасними електронними сервісами, адміністрування податків, зборів, платежів для наповнення місцевих бюджетів, та переваг використання програмних РРО.

В ході зустрічі Михайло Шайнер повідомив, що з 1 вересня 2021 року розпочато кампанію з одноразового (спеціального) добровільного декларування громадян, котра триватиме до 1 вересня 2022 року. Присутнім було висвітлено основні питання проведення кампанії щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування, пояснено, хто має право скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування; які ставки передбачені та спосіб розрахунку суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування; як сплатити нараховані зобов’язання (як отримати розрахункові рахунки, які терміни сплати та варіанти оплати, тощо); які активи підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню; де можна знайти форму декларації та як вона заповнюється тощо.

Посадовець зауважив, що така декларація подається обов`язково в електронному вигляді та особисто декларантом.

Під час засідання «круглого столу» обговорювалися питання щодо змін в розрахункових документах, що набули чинності з 1 серпня, застосування РРО/ПРРО та відповідальності за порушення правил здійснення готівкових розрахунків.

Також обговорювалися питання щодо роботи Електронного кабінету платника та в ході конструктивного діалогу напрацьовано пропозиції щодо її покращення, які будуть направлені розробникам програмного забезпечення.



