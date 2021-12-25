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„Гаряча лінія” у Львівській ДПІ на тему

Суспільство | 24-12-2021, 17:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 151 151    

„Застосування РРО та ПРРО платниками єдиного податку”
У Львівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча  лінія» на тему: «Вимоги щодо застосування РРО та ПРРО платниками єдиного податку. Електоронний кабінет платника податків» за участі заступника начальника відділу електронних сервісів та звітності Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Тараса Чорного.
Платників  цікавили  питання  щодо  порядку застосування, реєстрації  та перереєстрація РРО та/або ПРРО, як отримати електронний підпис та встановити програмне забезпечення, які дії користувача, якщо він втратив (пошкодив) особистий ключ КЕП чи печатки або забув пароль до нього та які новації чекають фізичних осіб – підприємців у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій з 01.01.2022 року.
Надаємо основні питання, які цікавили платників:
Яким чином скасовується помилково проведена сума розрахунків через ПРРО?
Скасування суб’єктом господарювання помилково проведеної суми через програмний реєстратор розрахункових операцій здійснюється шляхом формування розрахункового документу повернення товару (фіскальний касовий чек видачі коштів) або шляхом сторнування попереднього чеку та проведення операції продажу повторно.
 
Які дії користувача, якщо він втратив (пошкодив) особистий ключ КЕП чи печатки або забув пароль до нього?
Якщо користувач втратив (пошкодив) особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки або забув пароль до нього, то він повинен звернутись до відокремленого пункту реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, в якому отримував електронну довірчу послугу, подавши при цьому заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів (для отримання нових кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа).


Як здійснюється програмування найменування товарів (послуг) через ПРРО?
 Програмування найменування товарів (послуг) через програмний реєстратор розрахункових операцій здійснюється оператором (касиром) самостійно шляхом додавання таких товарів за допомогою самого програмного забезпечення або за допомогою імпорту раніше підготованого переліку номенклатури, який формується для кожного програмного забезпечення у окремому форматі згідно з інструкцією, що додається до того ж архіву, що і програмне забезпечення.
Який порядок застосування РРО та/або ПРРО?
Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями.
Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій. Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.
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