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Два десятки людей загинули внаслідок повені в бразильському штаті
|Суспільство | 28-12-2021, 09:21
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|Кількість загиблих внаслідок повені у штаті Баїя в Бразилії зросла до 20.
Джерело: Reuters з посиланням на Агентство цивільної оборони Баїї
Деталі: 20 людей загинули в 11 окремих муніципалітетах.
Губернатор Баїї Руї Коста повідомив, що 72 муніципалітети перебувають у надзвичайному стані. Рятувальники готуються до нових дощів у найближчі дні. За словами Кости, "ми переживаємо найгіршу катастрофу, яка коли-небудь траплялася в історії Баїї".
Велика частина Баїї, де проживає близько 15 мільйонів людей, протягом тижнів постраждала від періодичних повеней після тривалої посухи, яка змінилася рекордними дощами. Повені в деяких районах посилилися пізно напередодні Різдва та рано на Різдво після того, як зруйнувалася пара дамб.
Нагадаємо: Понад 11 тисяч осіб були евакуйовані у Баїї через повінь.
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