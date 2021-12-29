Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки Суспільство | 28-12-2021, 09:37 0 242 27 грудня з боку окупантів на Донбасі було 10 порушень режиму припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.



Неподалік Гнутового російські найманці скинули ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.



В районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм.



На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве на Луганщині - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.