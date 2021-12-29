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Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки
|Суспільство | 28-12-2021, 09:37
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|27 грудня з боку окупантів на Донбасі було 10 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
Неподалік Гнутового російські найманці скинули ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.
В районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм.
На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве на Луганщині - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.
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