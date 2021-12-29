|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 3 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України
|Суспільство | 28-12-2021, 12:14
| 0 267
|
З початку року до Зведеного бюджету України збір податкових платежів по підприємствах добувної промисловості склав майже 2 766 млн гривень. У порівнянні з січнем-листопадом 2020 року збір платежів збільшився майже на 1 192 млн грн або на 75,7 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,4 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління «Львівгазвидобування» АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта"(дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Львівщині викрито схему з виготовлення підакцизних товарів – вилучено контрафактний тютюн та обладнання на понад 20 млн грн...
|29-12-2021, 17:39
| >>>
|Відбулася «гаряча лінія» з питань застосування РРО і програмних РРО. На запитання платників податків відповідала заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Марія Мельник...
|29-12-2021, 15:04
| >>>
|Фестиваль «Шабелина» матиме продовження у 2022 році...
|29-12-2021, 14:56
| >>>
|Землі на понад 9,6 млн грн повернуть громаді – прокурори виграли справу в суді...
|29-12-2021, 14:47
| >>>
|Від підприємств Львівщини, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку до Зведеного бюджету надійшло майже 2 млрд грн...
|29-12-2021, 14:12
| >>>
|Нелегали на привалі… На кордоні затримали іноземців, що ховалися в покинутій будівлі...
|29-12-2021, 13:55
| >>>
|Окупанти зривали "тишу" біля Катеринівки та Кримського...
|29-12-2021, 09:10
| >>>
|