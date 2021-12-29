Майже 3 млрд грн заплатили підприємства добувної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 28-12-2021, 12:14 0 267







З початку року до Зведеного бюджету України збір податкових платежів по підприємствах добувної промисловості склав майже 2 766 млн гривень. У порівнянні з січнем-листопадом 2020 року збір платежів збільшився майже на 1 192 млн грн або на 75,7 відсотка. Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,4 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є Філія промислове управління «Львівгазвидобування» АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта"(дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).





