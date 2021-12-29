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Марокканців-нелегалів затримали поблизу кордону на Буковині

Суспільство | 28-12-2021, 15:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 246 246    





Трьох незаконних мігрантів затримали вчора, 27 грудня, біля українсько-румунського кордону прикордонники Чернівецького загону.

Про появу у прикордонні невідомих мешканець села Тереблече одразу ж сповістив дільничного інспектора прикордонної служби відділу «Порубне».

У результаті пошукових заходів прикордонники виявили трьох іноземців. Чоловіки мали документи, з яких стало відомо, що всі вони є громадянами Королівства Марокко. На українсько-румунський кордон «мандрівники» дісталися у пошуках кращого життя, адже мали на меті потрапити до однієї з країн ЄС.

Наразі затримані 1995 та 2000 років народження, перебувають у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Стосовно них складено адміністративні протоколи за спробу порушення державного кордону, справу незабаром буде скеровано до суду.

Зауважимо, що зібравшись у довгу складну мандрівку чоловіки, напевне, забули, що знаходяться не в теплих широтах своєї батьківщини. Протиставити літні кросівки буковинському сніговому покриву було справою більш ніж ризикованою. Тож затримання фактично можна вважати порятунком, адже шукачі кращого життя мали всі шанси отримати значне переохолодження. Як з’ясували охоронці кордону, в Україну хлопці прибули цілком легально для навчання у вишах Харкова.
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